البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.16%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.16% ما يعادل 0.78نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 473.77 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 79,359 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 181,461.97دولاراً نفذت من خلال 97 صفقة.