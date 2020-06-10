مظهر صالح 10 ضريبة الدخل الجديدة على رواتب العراقيين للتعويض عن سرقات المال العام
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مظهر صالح 10% ضريبة الدخل الجديدة على رواتب العراقيين للتعويض عن سرقات المال العام!!

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العرب اليوم - مظهر صالح 10% ضريبة الدخل الجديدة على رواتب العراقيين للتعويض عن سرقات المال العام!!

مظهر محمد صالح مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية
بغداد - العرب اليوم

 أكد مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، بان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداءا من الشهر الحالي.ونقلت صحيفة ’’الصباح’’ الرسمية، عن صالح قوله، إن “قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي، أي الاسمي مع المخصصات”، مبينا ان “قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين”.واضاف صالح ان “ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك، حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار”.ونوه إلى أنه “تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي”.

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مظهر صالح 10 ضريبة الدخل الجديدة على رواتب العراقيين للتعويض عن سرقات المال العام مظهر صالح 10 ضريبة الدخل الجديدة على رواتب العراقيين للتعويض عن سرقات المال العام



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