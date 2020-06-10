مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,282.55 بارتفاع قدره 1.44 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 594.88 بارتفاع قدره 2.99 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و706 آلاف و313 سهما بقيمة إجمالية قدرها 61 ألفا وخمسة دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 85 صفقة.