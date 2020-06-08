مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,277.22 بارتفاع قدره 7.37 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 591.70 بارتفاع قدره 6.60 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و838 ألفاً و757 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 596 ألفاً و764 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 103 صفقات.