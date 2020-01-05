البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.44%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.44% ما يعادل 2.32نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 520.06 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 71,870 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 152,106.08دولاراً نفذت من خلال 48 صفقة.