بورصة بيروت تغلق على تحسن بنسبة 0.75%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 0.75%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 761.43 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45 ألفاً و63 سهماً، بقيمة 240 ألفاً و737 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 23 صفقة.

كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و523 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و465 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.