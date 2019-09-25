سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار العراقى اليوم 25 سبتمبرآيلول فى البنوك المصرية
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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار العراقى اليوم 25 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار العراقى اليوم 25 سبتمبر/آيلول فى البنوك المصرية

الدينار العراقى
القاهرة - العرب اليوم

بداية التعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالأتي:

دينار عراقي = 0.0137 جنيه مصري

جنيه مصري = 73.1084 دينار عراقي

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سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار العراقى اليوم 25 سبتمبرآيلول فى البنوك المصرية سعر الجنيه المصرى مقابل الدينار العراقى اليوم 25 سبتمبرآيلول فى البنوك المصرية



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