سعر الذهب في الجزائر اليوم الأحد 25 أغسطس

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 5,833 دينار $49.12 سعر الذهب عيار 22 5,347 دينار $45.03 اسعار الذهب عيار 21 5,104 دينار $42.98 اسعار الذهب عيار 18 4,375 دينار $36.84 سعر الذهب عيار 14 3,402 دينار $28.65 سعر الذهب عيار 12 2,916 دينار $24.56 اسعار أوقية الذهب 181,395 دينار $1,528 اسعار جنيه الذهب 40,829 دينار $343.84 اسعار كيلو الذهب 5,832,634 دينار $49,119