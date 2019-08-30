صعود قوي للأسهم اليابانية

صعدت الأسهم اليابانية اليوم بفعل مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين قد تستأنفان مفاوضاتهما الشاملة قبيل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية أمريكية إضافية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعًا 1.19 في المئة عند 20704.37 نقطة، ليتحول عن خسارة ضئيلة بلغت 0.09 في المئة يوم الخميس إلى زيادة إجمالية 1.4 في المئة على مدار الأسبوع.