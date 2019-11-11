المؤشر الياباني يرتفع 0.13% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد المؤشر 0.13 في المئة ليصل إلى 23422.13 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 في المئة مسجلا 1708.12 نقطة.