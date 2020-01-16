الأسهم اليابانية تغلق على تباين

شهد المؤشر نيكي للأسهم اليابانية تغيرًا طفيفًا اليوم، بعد توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقًا مرحليا لتهدئة أزمة تجارية مستمرة منذ 18 شهرًا بينما تعرض مصنعو آلات المصانع لضغوط بفعل بيانات ضعيفة بالقطاع.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1 بالمئة إلى 23933.13 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنفس النسبة إلى 1728.72 نقطة.