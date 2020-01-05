البورصة الأردنية تغلق على انخفاض بنسبة 0.53%

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.53% ، عند مستوى 1814.54 نقطة . وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 2.5 مليون سهم، نفذت من خلال 1,465 صفقة.