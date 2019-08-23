الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.7 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.7% أي ما يعادل 534 نقطة، وأقفل عند مستوى 31350 نقطة.

وبلغ حجم التداول 174297150 سهماً نفذت في 314 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 123 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 176 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الأسمنت والتقنية والاتصالات والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.