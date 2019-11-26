أسعار النفط تغلق على ارتفاع

أغلقت أسعار النفط تعاملاتها اليوم على ارتفاع بعد أنباء بأن المسؤولين الأمريكيين والصينيين بحثوا ملف التجارة، في حين دعمت توقعات لتراجع أسبوعي في مخزونات الولايات المتحدة من الخام هذا الارتفاع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً، ليتحدد سعر التسوية عند 64.27 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط 40 سنتاً، ليغلق على 58.41 دولاراً للبرميل.