سعر نفط خام برنت يرتفع بنسبة 0.43 %



صعد سعر برميل تفط خام القياس العالمي برنت صباح اليوم بمقدار 27 سنتًا أو بنسبة 0.43 % إلى 63.66 دولارًا امريكيًا.

وارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط بقيمة 18 سنتًا أو نسبة 0.31 % إلى 57.95 دولارًا أمريكيًا.