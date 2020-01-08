سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة واحد بالمائة

صعد سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة اليوم بمقدار 67 سنتاً أو بنسبة واحد بالمائة إلى 68.94 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بمقدار 47 سنتا أو بنسبة 0.8% إلى 63.17 دولاراً أمريكياً.