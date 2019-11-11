أسعار الذهب ترتفع بنسبة 0.3 %

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.3 % إلى 1462.83 دولارًا أمريكيًا.

واستقر سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة عند 1462.90 دولارًا أمريكيًا.