الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، على ارتفاع بفعل انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وبيانات اقتصادية متفائلة من الصين.

ووصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 99.05 نقطة، ما نسبته 0.35 في المئة، ليصل عند مستوى 28234.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (ستاندرد اند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.71 في المئة، ما يعادل 22.65 نقطة، ليغلق عند مستوى 3191.45 نقطة.

وحقق مؤشر (ناسداك) المجمع مكاسب بمقدار 79.35 نقطة، ما نسبتها 0.91 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 8814.23 نقطة.