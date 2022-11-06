السودان تستضيف الشهر المقبل اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم منتصف شهر ديسمبر المقبل اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته العادية رقم (114)، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين والمختصين والوزراء والوكلاء والمندوبين الدائمين وسفراء الدول الأعضاء. وقال وكيل التخطيط بوزارة المالية السودانية رئيس اللجنة العليا للتحضير للاجتماع محمد بشار محمد في تصريح له اليوم: إن السودان ممثلاً في وزير المالية جبريل إبراهيم ترأس الدورة السابقة رقم (113) بموريتانيا، مبيناً أن المجلس يمثل أحد الأجهزة الفنية المتخصصة والأذرع المساعدة في مجال العمل التنفيذي لجامعة الدول العربية وأحد أجهزتها الرئيسة، ويعنى بتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة للدول العربية.