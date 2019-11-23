سعر الذهب يرتفع بنسبة 0.1 %

صعد سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.1 % إلى 1465.09 دولارًا أمريكيًا.

وزاد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1465.10 دولارًا أمريكيًا.