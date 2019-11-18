مؤشر الأسهم البريطانية يغلق على ارتفاع

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسباً بنسبة 0.07 %، ما يعادل 4.76 نقطة، ليصل عند مستوى 7307.70 نقطة.