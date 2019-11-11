سعر نفط خام القياس العالمي يتراجع بنسبة 1.1 %

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت اليوم بنسبة 1.1 % إلى 61.82 دولارًا امريكيًا.

وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.53 بنسًا أو بنسبة 0.93 % إلى 56.71 دولارًا أمريكيًا.