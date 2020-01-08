سعر الذهب في التعاملات الفورية يتراجع بنسبة 0.66%

تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بمقدار بنسبة 0.66% إلى 1566.50 دولاراً أمريكياً.

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم في التعاملات الأمريكية الآجلة بنسبة 0.33% إلى 1567.85 دولاراً أمريكياً.