الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.43 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.43 في المئة أي ما يعادل 168 وأقفل عند مستوى 39090 نقطة.

وبلغ حجم التداول 66451580 سهمًا نفذت في 336 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 134 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 186 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.

واستحوذت أسهم شركات المواد الكيميائية و النفط والغاز والتقنية والاتصالات على التداول الإيجابي في البورصة.