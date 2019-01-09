بورصة باريس تغلق على ارتفاع

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 0.84٪.

وحقق مؤشر "كاك 40 40.31 نقطة ليصل إلى مستوى 4813.58 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.8 مليار يورو.