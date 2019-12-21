المؤشر الياباني يرتفع 0.12% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وزاد المؤشر 0.12 في المئة ليصل إلى 23893.45 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 في المئة مسجلا 1736.98 نقطة.