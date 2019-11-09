أداء متباين للأسهم الأميركية عند بدء جلسة التداول

بدأ المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك، جلسة التداول في بورصة وول ستريت اليوم ، على انخفاض طفيف، بعد سلسلة مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع غذتها آمال متزايدة في هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقارير ايجابية لأرباح الشركات.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 3.93 نقطة، أو 0.13 %، إلى 3081.25 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 11.85 نقطة، أو 14 %، إلى 8422.67 نقطة عند الفتح.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 11.40 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 27686.20 نقطة.