بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 8ر9 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على ارتفاع المؤشر العام 8ر9 نقطة ليبلغ مستوى 4ر6126 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 15ر187 مليون سهم تمت من خلال 7536 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار كويتي (نحو 8ر125 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4892 نقطة بنسبة 22ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر120 مليون سهم تمت عبر 3813 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار (نحو 5ر26 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6753 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر66 مليون سهم تمت عبر 3723 صفقة بقيمة 2ر29 مليون دينار (نحو 2ر99 مليون دولار).