خام برنت يرتفع 1 % ليسجل أعلى سعر منذ مطلع العام

ارتفع سعر النفط خلال تعاملات اليوم بنحو 1 %، تزامناً مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها للعام 2019؛ بدعم من التوقعات التي تشير لاحتمال قرب انتهاء نزاع الرسوم التجارية الصيني الأمريكي.

وكانت عقود خام القياس العالمي برنت ارتفعت 74 سنتاً ما يعادل 1.1 % لتصل إلى 64.35 دولاراً للبرميل، وسجل برنت ذروة 2019 عند 64.43 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتاً أو 1.1 % مقارنة لتصل إلى 54.46 دولاراً للبرميل.