متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني
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متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الذهب
القاهرة -العرب اليوم
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 29.48 دينار $41.58
سعر الذهب عيار 22 27.02 دينار $38.11
اسعار الذهب عيار 21 25.79 دينار $36.38
اسعار الذهب عيار 18 22.11 دينار $31.18
سعر الذهب عيار 14 17.20 دينار $24.25
سعر الذهب عيار 12 14.74 دينار $20.79
اسعار أوقية الذهب 916.79 دينار $1,293
اسعار جنيه الذهب 206.36 دينار $291.04
اسعار كيلو الذهب 29,479 دينار $41,576
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني



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متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني



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