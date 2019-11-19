تراجع سعر الذهب في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.49%

تراجع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بمقدار 7.20 بنساً أو بنسبة 0.49% إلى 1458.40 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة اليوم بمقدار 0.75 سنتاً أو بنسبة 0.5% إلى 1467.65 دولاراً أمريكياً.