البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.07 % عند مستوى 1806.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 7.1 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1,841 صفقة.