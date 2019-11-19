تراجع سعر نفط القياس العالمي الخام

تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، مزيج برنت، اليوم، ، إلى 62.24 دولاراً أمريكياً بمقدار 20 سنتاً و بنسبة 0.32% .

وهبط سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخام اليوم إلى 56.78 دولاراً أمريكياً بمقدار 27 سنتاً و بنسبة 0.47% .