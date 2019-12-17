سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.46 %

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم بمقدار 6.80 دولارات أو بنسبة 0.46 % إلى 1477.40 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 11.30 دولارًا أو بنسبة 0.77 % إلى 1477.90 دولارًا أمريكيًا.