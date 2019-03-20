متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي
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متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الذهب
القاهرة -العرب اليوم
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 157.30 ريال $41.94
سعر الذهب عيار 22 144.19 ريال $38.45
اسعار الذهب عيار 21 137.64 ريال $36.70
اسعار الذهب عيار 18 117.97 ريال $31.46
سعر الذهب عيار 14 91.76 ريال $24.47
سعر الذهب عيار 12 78.65 ريال $20.97
اسعار أوقية الذهب 4,892 ريال $1,304
اسعار جنيه الذهب 1,101 ريال $293.60
اسعار كيلو الذهب 157,295 ريال $41,942
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي



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متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي متوسط اسعار الذهب الأربعاء في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي



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