بورصة بيروت تغلق على انخفاض

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على انخفاض بنسبة 0.52% أي ما يعادل 3.5 نقاط، ليقفل عند مستوى 720.66 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 124 ألفًا و725 سهمًا، بقيمة 506 آلاف و646 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 54 صفقة.

كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و124 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و161 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.