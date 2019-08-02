بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.08%

أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.08% أي ما يعادل 0.5 نقطة ليقفل عند مستوى 817.86 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113 ألفاً و148 سهماً، بقيمة 443 ألفاً و246 دولاراً أمريكياً، نفذت خلال 21 صفقة.

كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و109 آلاف دولار مقارنة مع 8 ملايين و116 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.