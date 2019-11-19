الأسهم الأوروبية ترتفع في بداية تعاملاتها اليوم

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد ظهور مؤشرات على تأجيل لفرض مزيد من العقوبات الأمريكية على هواوي الصينية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش، إذ قادت الأسهم المدرجة في لندن المكاسب بعد العديد من نتائج الأعمال الإيجابية للشركات.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين تمديدا جديدا لمدة تسعين يوما يسمح للشركات الأمريكية بمواصلة العمل مع هواوي تكنولوجيز الصينية.