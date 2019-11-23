بورصة تونس تقفل على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.02 %، ليصل عند 6936.31 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 1.877 مليون دينار تونسي أي نحو 613 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 23 شركة على ثبات.