النفط يهبط 1 % مع تراجع التجارة الصينية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم 1 % حيث انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 60 دولارًا للبرميل بعدما أظهرت بيانات صينية ضعفًا في واردات وصادرات أكبر بلد تجاري وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وسجلت العقود الآجلة لبرنت 59.88 دولارًا ل البرميل بحلول منخفضة 60 سنتًا، أو ما يعادل 1 % ، عن سعر التسوية السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا، بما يعادل 1.1 % ، عن التسوية السابقة إلى 51 دولارًا للبرميل.