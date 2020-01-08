مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 48ر3944 نقطة منخفضًا بـ 90ر3 نِقَاط وبنسبة 099ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 38ر3948 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 584 ألفا و 154 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 8ر44 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و 58 ألفا و 784 ريالًا عمانيًا.