مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 784ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (27ر4072) نقطة مرتفعًا بـ(68ر31) نقطة بنسبة (784ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (59ر4040) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و(238) ألف و(947) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر124) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها (996) ألف و(304) ريالًا عمانيًا.