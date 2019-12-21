انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.30%

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية بمقدار بنسبة 0.30% إلى 1474.40 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 0.18% إلى 1476.70 دولاراً أمريكياً.