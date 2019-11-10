البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.34% ، عند مستوى 1804.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.0 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 1,843 صفقة.