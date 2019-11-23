مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة تداول اليوم، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 64.94 نقطة، أو 0.23%، إلى 27831.23 نقطة.

كما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 7.87 نقاط، أو 0.25%، إلى 3111.41 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 24.33 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 8530.54 نقطة.