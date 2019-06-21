أسعار الذهب تتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013

قفز الذهب ما يزيد عن 1.5 % اليوم ، متجاوزاً مستوى 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013، في الوقت الذي تأثر فيه الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية سلبا بتلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1404.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر 2013 عند 1410.78 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 1408.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن ، ربحت الفضة 0.3 % إلى 15.43 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر تقريبا وتتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ بداية العام الجاري.