البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.16 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.16 % ما يعادل 0.82 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.93 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 216,731 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 381,013 دولاراً نفذت من خلال 158 صفقة.