الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.31 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.31 % أي ما يعادل 99.37 نقطة، وأقفل عند مستوى 31839 نقطة.

وبلغ حجم التداول 55150880 سهماً نفذت في 315 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 115 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 174 شركة، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة.