مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8819 نقطة



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 33.26 نقطة ليقفل عند مستوى 8819 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معادن, سبكيم العالمية, بترو رابغ, صافولا, وسافكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة السريع, الراجحي, بوبا العربية, الباحة, والمراعي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.52% و 4.76% .

فيما كانت أسهم شركات مجموعة السريع, الراجحي، الإنماء, دار الأركان, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الأهلي, الإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 10.65 نقطة ليقفل عند مستوى 3786.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 48 ألف سهم تقاسمتها 150 صفقة.