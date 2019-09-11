الأسهم اليابانية تصعد للجلسة السابعة بدعم ارتفاع عوائد السندات وهبوط الين

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم مع مواصلة الأسهم المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة بفضل ارتفاع عوائد السندات، بينما ربحت شركات التصدير الكبرى بدعم من تراجع الين.

وارتفع المؤشر نيكي 0.96 % إلى 21597.76 نقطة اليوم ، بعد صعوده في وقت سابق إلى 21619.21 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 يوليو .

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.65 % ليغلق عند 1583.66 بالمئة، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من يوليو .